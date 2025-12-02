Pietro Beccari nuovo Ceo di Lvmh Fashion Group

Pietro Beccari, amministratore delegato di Louis Vuitton, è il nuovo presidente e Ceo di Lvmh Fashion Group. Assume così anche la guida strategica del comparto moda del colosso del lusso, che riunisce marchi come Fendi, Loewe, Celine, Givenchy, Kenzo, Patou e Pucci. Entrerà ufficialmente in carica a partire dal primo gennaio 2026, prendendo il posto di Sidney Toledano che ha invece deciso di dimettersi dal ruolo operativo dopo 30 anni di collaborazione con il numero uno del gruppo Bernard Arnault. Parallelamente, l’attuale Vice amministratore delegato di Louis Vuitton Damien Bertrand diventerà un membro del comitato esecutivo di Lvmh. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pietro Beccari nuovo Ceo di Lvmh Fashion Group

