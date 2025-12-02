Pietrangeli uomo speciale e grande amico di M Marittima

Un pensiero affettuoso e di cordoglio, ieri mattina, ha fatto capolino anche a Milano Marittima, quando si è diffusa la notizia della morte di Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano ed internazionale, scomparso all’età di 92 anni. Nicola Pietrangeli ha fatto spesso capolino a Milano Marittima, località che conosceva fin dagli anni 50, e al MarePineta dove amava soggiornare. "È stato un personaggio davvero speciale – ha ricordato Mario Baldassari, fondatore e deus ex machina del Vip Master, giunto all’edizione n.34 – al quale dobbiamo essere riconoscenti. In particolare nei primi anni ha contribuito in maniera determinante al lancio e allo sviluppo del Vip Master e, di riflesso, alla promozione della nostra località". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Pietrangeli, uomo speciale e grande amico di M. Marittima"

News recenti che potrebbero piacerti

Addio a una leggenda. Il tennis italiano perde Nicola Pietrangeli, primo azzurro a vincere uno Slam e simbolo assoluto della nostra storia sportiva. Un uomo elegante, geniale, capace di ispirare generazioni. #NicolaPietrangeli #Tennis #Lutto #SportItalia - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Nicola Pietrangeli, un galantuomo al servizio del tennis #nicolapietrangeli #tennis #coppadavis Vai su X

"Pietrangeli, uomo speciale e grande amico di M. Marittima" - Mario Baldassari, fondatore del Vip Master, ricorda con affetto il tennista scomparso a 92 anni. Secondo ilrestodelcarlino.it

Esclusiva TF – Camporese: “Pietrangeli aveva il tennis nel cuore. Sinner? Voleva essere il primo della classe” - Il tennis italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, Omar Camporese ha voluto ricordare il grande campione ... tennisfever.it scrive

Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: è stato il primo italiano a vincere uno Slam - Nicola Pietrangeli è stato il primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros, replicando il trionfo a Parigi nell'anno successivo. Lo riporta sport.sky.it

Addio a Nicola Pietrangeli, il primo grande tennista italiano - Nicola Pietrangeli è stato il primo grande rappresentante del tennis italiano, capace di vincere Roma e Parigi. Si legge su vanityfair.it

Addio a Nicola Pietrangeli, il sorriso e la racchetta che fecero grande l’Italia - Raccontò ad un quotidiano: “Il mio funerale, fra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli. Da globalist.it

Nicola Pietrangeli è morto, aveva 92 anni: addio al gigante del tennis italiano, vinse due Slam e la Davis come capitano - Lunedì mattina la notizia: il grande tennista, primo italiano a vincere un titolo dello Slam, ha trionfato due volte al Roland Garros ed è arrivato al numero tre ... Secondo msn.com