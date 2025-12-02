Pietrangeli il giallo delle condoglianze di Sinner

Potremmo chiamarlo il ‘ giallo delle condoglianze ’. In un mondo dominato dalla comunicazione via social, in molti ieri hanno notato l’assenza di Jannik Sinner tra coloro che hanno espresso pubblicamente le condoglianze per la morte di Nicola Pietrangeli, la cui camera ardente è allestita al Foro Italico sul campo che porta il suo nome. Hanno scritto sui social praticamente tutti, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai ministri  Andrea Abodi, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Daniela Santanché, dall’onorevole Pierferdinando Casini a politici nazionali e locali. E soprattutto tanti sportivi: nel tennis si sono espressi Fognini e Cobolli, Volandri e Binaghi, Rafa Nadal e Flavia Pennetta, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, Spalletti e Barelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

