Pietrangeli ecco perché Sinner è rimasto in silenzio dopo la sua morte

Ci sono momenti in cui il silenzio pesa più di qualunque parola. Nel mondo del tennis italiano, la scomparsa di Nicola Pietrangeli, primo grande campione nazionale e figura simbolo di un’epoca in cui questo sport aveva ancora il sapore dell’eleganza e della tradizione, ha provocato un’ondata di commozione che ha attraversato appassionati, istituzioni e avversari di un tempo. A 92 anni, costretto da tempo a letto, l’ex leggenda non aveva preso parte alle ATP Finals di Torino, un’assenza che molti avevano interpretato come un segnale della fragilità crescente delle sue condizioni. Mentre il mondo del tennis si è stretto attorno alla memoria del campione, una mancanza ha attirato l’attenzione generale: quella di Jannik Sinner, che non ha dedicato alcun messaggio pubblico alla scomparsa di Pietrangeli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pietrangeli, ecco perché Sinner è rimasto in silenzio dopo la sua morte

