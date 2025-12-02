Pietrangeli Bertolucci | Eleganza e personalità un capitano lottatore Poi la squadra lo cacciò | troppi galli nel pollaio

Capitano, mio capitano! Non di calcio, nella Lazio in cui ha giocato nelle giovanili, né di calcio a 5, che forse ha inventato nei circoli romani; Nicola Pietrangeli è stato il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pietrangeli, Bertolucci: «Eleganza e personalità, un capitano lottatore. Poi la squadra lo cacciò: troppi galli nel pollaio»

News recenti che potrebbero piacerti

L’addio a Nicola Pietrangeli. Il ricordo della “squadra” che guidò alla conquista della coppa Davis in Cile nel 1976. I giocatori di quella impresa straordinaria erano Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che lo ricordano ai microfoni del Tg3. Interviste di Jacopo C - facebook.com Vai su Facebook

Il ricordo di Bertolucci e Panatta, la squadra guidata da Nicola Pietrangeli che nel 1976 vinse la Coppa Davis in Cile Vai su X

Pietrangeli, Bertolucci: «Eleganza e personalità, un capitano lottatore. Poi la squadra lo cacciò: troppi galli nel pollaio» - Non di calcio, nella Lazio in cui ha giocato nelle giovanili, né di calcio a 5, che forse ha inventato nei circoli romani; Nicola Pietrangeli è stato ... Si legge su ilmessaggero.it

Nicola Pietrangeli, l'eredità e la casa museo nel cuore di Roma: niente conti milionari, al Roland Garros vinse 150 dollari - Era l'uomo che ha incarnato il sogno e l'orgoglio del tennis italiano, una leggenda, l'unico azzurro inserito nella International Tennis Hall of Fame: Nicola Pietrangeli, ... Si legge su msn.com

Sinner e la Davis, Panatta: "Doveva fare uno sforzo". Bertolucci: "Basta ipocrisia, non è un caso" - La prima Coppa Davis italiana, unica fino al biennio d'oro firmato Jannik Sinner nel 2023- Si legge su gazzetta.it

Sinner, Pietrangeli: «Il no alla Coppa Davis uno schiaffo al mondo sportivo italiano» - «Penso che Sinner, essendo un libero professionista, debba programmare la sua attività e il suo percorso nel circuito come meglio crede». Si legge su corriereadriatico.it

Pietrangeli attacca Sinner per il no alla Coppa Davis - L’ex campione azzurro contro la decisione dell’altoatesino di non giocare le Finals di Bologna: «Il suo rifiuto è uno schiaffo a tutto il mondo dello sport. Segnala lettera43.it

Morto Giorgio Pietrangeli a 59 anni, il tumore scoperto dopo una caduta in bici: «Ha lottato fino alla fine» - Ieri mattina Giorgio Meneschincheri, deus ex machina del Policlinico Gemelli, ex atleta, oggi organizzatore di tennis, ha avuto l'ingrato compito di dare la ferale notizia ... Lo riporta ilmattino.it