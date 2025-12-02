Piena come un uovo nei teatri del Friuli l' ironia dello spettacolo sui disturbi alimentari

Piena come un uovo affronta, in modo ironico e dissacrante, il tema dei disturbi alimentari. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Caterpillar e selezionato dalla vetrina Next 2425 della Regione Lombardia, andrà in scena per tre serate nel Circuito ERT: giovedì 4 dicembre al Teatro Plinio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

