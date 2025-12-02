Piena come un uovo nei teatri del Friuli l' ironia dello spettacolo sui disturbi alimentari
Piena come un uovo affronta, in modo ironico e dissacrante, il tema dei disturbi alimentari. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Caterpillar e selezionato dalla vetrina Next 2425 della Regione Lombardia, andrà in scena per tre serate nel Circuito ERT: giovedì 4 dicembre al Teatro Plinio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pietro Parisi. . “La cucina vera non spreca nulla. Con un pezzo di pane raffermo, un uovo e un filo d’olio, le nostre nonne creavano un piatto che profumava di dignità. La chiamavano cotoletta dei poveri: croccante fuori, morbida dentro, piena di memoria. Oggi - facebook.com Vai su Facebook