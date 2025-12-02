Piemonte al via il progetto Gruppo Noi per la gestione del disagio scolastico | adesioni entro il 12 dicembre
La Regione Piemonte ha avviato il progetto “Gruppo Noi: gestione del disagio scolastico dall’interno della scuola in sinergia con le risorse del territorio”, rivolto alle scuole per l’anno scolastico 2025-2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il progetto del nuovo ospedale di Torino Nord. Un traguardo raggiunto grazie al costruttivo confronto tra Regione #Piemonte #ASL e Comune di #Torino regione.piemonte.it/web/pinforma/n… @Alberto_Cirio @federiboldi @lorusso_stefano @ASLCittaTorino Vai su X
#operepubbliche #Piemonte #Liguria #Statale28 approvato il progetto definitivo per la realizzazione del #traforo #ArmoCantarana che collegherà #Ormea e #PievediTeco #ValleTanaro - facebook.com Vai su Facebook
Nasce la Rete Radiologica del Piemonte e Valle d'Aosta: al via il gruppo tecnico di lavoro - Il professor Alessandro Carriero guida il progetto che coinvolge i principali centri ospedalieri della regione. targatocn.it scrive
Piemonte. Asl To4. Al via il progetto per la continuità assistenziale a valenza sanitaria presso l’Ospedale di Lanzo - Si tratta di una struttura sanitaria intermedia tra ospedale e territorio a valenza territoriale, dotata di 18 posti letto, che inizierà a essere operativa nel prossimo mese di maggio. Segnala quotidianosanita.it
Irccs. Piemonte istituisce un gruppo di lavoro per averne di più - Supporterà le attività della Direzione Sanità nei percorsi di riconoscimento. Come scrive quotidianosanita.it
gruppo â€œprogetto vco - A novembre, in tutto il Piemonte, in programma eventi cinematografici legati al Glocal Film Festival di Torino: coinvolte Villar Perosa (TO), Omegna (VB), Candelo (BI), Novara, Valenza (AL), Cuneo, ... Secondo verbanianotizie.it
Piemonte, una regione sempre più rivolta ai giovani: oltre 4,5 milioni di euro per l'inclusione delle fasce 15-34 anni - La Giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera al programma “Piemonte per i giovani”, un progetto triennale che prevede il finanziamento di almeno 90 iniziative promosse dai Comuni, ... Riporta ilmessaggero.it
Regione Piemonte, 4,5 milioni euro per inclusione 15-34 anni - La Giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera al programma "Piemonte per i giovani", un progetto triennale che prevede il finanziamento di almeno 90 iniziative promosse dai Comuni, ... ansa.it scrive