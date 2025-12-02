Piccoli cambiamenti nella guida possono essere primi segnali di declino cognitivo | lo studio su Neurology

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio pubblicato su Neurology mostra che piccoli cambiamenti alla guida possono anticipare di anni i primi segnali di declino cognitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

piccoli cambiamenti guida possonoPiccoli cambiamenti nella guida possono essere primi segnali di declino cognitivo: lo studio su Neurology - Un nuovo studio pubblicato su Neurology mostra che piccoli cambiamenti alla guida possono anticipare di anni i primi segnali di declino cognitivo ... Riporta fanpage.it

piccoli cambiamenti guida possonoGuida e declino cognitivo: come le nostre abitudini al volante possono rivelare problemi di memoria - Le abitudini di guida possono anticipare il declino cognitivo: uno studio rivela come velocità, frenate e percorsi aiutano a individuare segnali precoci. Scrive focustech.it

Cerca Video su questo argomento: Piccoli Cambiamenti Guida Possono