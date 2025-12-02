Piccoli cambiamenti nella guida possono essere primi segnali di declino cognitivo | lo studio su Neurology
Un nuovo studio pubblicato su Neurology mostra che piccoli cambiamenti alla guida possono anticipare di anni i primi segnali di declino cognitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Sez. Rossi - Osservando le nostre foto da piccoli cogliamo i cambiamenti che avvengono con il tempo. Scendiamo in laboratorio scientifico per conoscere e sperimentare alcuni strumenti di misurazione del tempo. Utilizzando la meridiana ci sembra che il sole - facebook.com Vai su Facebook
Piccoli cambiamenti nella guida possono essere primi segnali di declino cognitivo: lo studio su Neurology - Un nuovo studio pubblicato su Neurology mostra che piccoli cambiamenti alla guida possono anticipare di anni i primi segnali di declino cognitivo ... Riporta fanpage.it
Guida e declino cognitivo: come le nostre abitudini al volante possono rivelare problemi di memoria - Le abitudini di guida possono anticipare il declino cognitivo: uno studio rivela come velocità, frenate e percorsi aiutano a individuare segnali precoci. Scrive focustech.it