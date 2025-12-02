Picchio d' Oro 2025 a Sofia Raffaeli la consegna alla Giornata delle Marche Acquaroli | I suoi traguardi ispirano i giovani

La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di Chiaravalle, individualista della Nazionale di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Picchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli, la consegna alla Giornata delle Marche. Acquaroli: «I suoi traguardi ispirano i giovani»

News recenti che potrebbero piacerti

Congratulazioni per essere tra le persone con più interazioni e per aver ottenuto un posto nella lista delle interazioni settimanali! Sofia Giuliani, Nadia Costanzi, Matteo Ubaldi, Annarita Zauli, Catia Facchini, Kata Simon, Giulio Venturi, Ambra Petrini, Mariella - facebook.com Vai su Facebook

Picchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli, la consegna alla Giornata delle Marche. Acquaroli: «I suoi traguardi ispirano i giovani» - La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di ... Da msn.com

GIORNATA DELLE MARCHE 2025, IL PICCHIO D’ORO A SOFIA RAFFAELI - La Regione Marche assegnerà il Picchio d’Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di ... radiogold.tv scrive

Benedetta Rossi riceve il Picchio d’Oro dalla Regione Marche: una popolarità di provincia - Con il suo sorriso e la sua gentilezza Benedetta Rossi ha conquistato milioni di italiani, sui social, in televisione, con i libri, i cartoon e con la frase che è il suo marchio di fabbrica: "fatto in ... Si legge su quotidiano.net

Il Picchio d'Oro a Benedetta Rossi: “Nelle Marche vedo bellezza” - Così una emozionata Benedetta Rossi, food blogger di successo, ha ricevuto oggi pomeriggio al Teatro della Fortuna, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Giornata delle Marche, Picchio d'oro a Benedetta Rossi. Acquaroli: «Food blogger e nostra ambasciatrice» - Tra le più seguite esperte di cucina, la cinquantaduenne altidonese ha ricevuto il premio Picchio d’Oro dal ... Da corriereadriatico.it

L’orgoglio di essere marchigiani . Picchio d’Oro a Benedetta Rossi: "Le mani sono la nostra forza" - È stata Benedetta Rossi la protagonista assoluta de "La Giornata delle Marche", che si è celebrata ieri al teatro della Fortuna di Fano. Da ilrestodelcarlino.it