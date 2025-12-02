Picchiava la madre anziana con calci e pugni dopo l'allontanamento tenta di rientrare in casa | arrestata 54enne

Una donna di 54 anni è stata arrestata a Pisa dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla madre 75enne, che da anni picchiava e minacciava. L'allarme è stato lanciato dagli stessi vicini che avevano permesso il primo allontanamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

