Picchiava la madre anziana con calci e pugni dopo l'allontanamento tenta di rientrare in casa | arrestata 54enne

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 54 anni è stata arrestata a Pisa dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla madre 75enne, che da anni picchiava e minacciava. L'allarme è stato lanciato dagli stessi vicini che avevano permesso il primo allontanamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

