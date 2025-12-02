Picchiata brutalmente e strangolata dal compagno a Lecce 52enne ricoverata in codice rosso | arrestato 40enne
Donna di 52 anni aggredita dal compagno a Lecce: arrestato 40enne per maltrattamenti, lesioni e minacce. La vittima ricoverata in codice rosso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
