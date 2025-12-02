Picchia e minaccia la madre e viene allontanata da casa ma ci ritorna | arrestata

PISA – Negli scorsi giorni, dopo alcune settimane di indagine, la squadra mobile di Pisa, coordinata dal gruppo specializzato in violenza di genere della procura di Pisa, ha applicato ad una 54enne, residente nel pisano, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ala persona offesa ad i luoghi da essa frequentati. La donna era accusata di maltrattamenti familiari in quanto, convivente con l’anziana madre di 75 ann i, in molteplici occasioni l’aveva sottoposta ad ingiurie, minacce (anche di morte) oltre che a schiaffi, pugni e spintoni. Nonostante il provvedimento fosse stato eseguito nel mattino e la donna era stata ospitata presso in un istituto religioso di Pisa, interessato ad hoc dalle donne e dagli uomini della Mobile, già a sera aveva fatto rientro nell’abitazione familiare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it