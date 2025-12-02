Piazza Achille Grandi approvata la mozione di Piazzese per un' area di sgambatura cani

La seconda circoscrizione ha approvato la mozione, presentata dal consigliere Giuseppe Piazzese (Lavoriamo per Palermo), finalizzata all’avvio dello studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova area di sgambatura cani in piazza Achille Grandi, primo tassello del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

