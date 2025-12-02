Piazza Achille Grandi approvata la mozione di Piazzese per un' area di sgambatura cani
La seconda circoscrizione ha approvato la mozione, presentata dal consigliere Giuseppe Piazzese (Lavoriamo per Palermo), finalizzata all’avvio dello studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova area di sgambatura cani in piazza Achille Grandi, primo tassello del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Olbia, accoltellamento in piazza: gli aggressori accusati di tentato omicidio La polizia ha denunciato tre persone - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Achille Grandi, presentata mozione per uno studio di fattibilità sull’area sgambatura cani - “Ho presentato al Consiglio della Seconda Circoscrizione una mozione per avviare uno studio di fattibilità tecnico- Da blogsicilia.it
Far rinascere piazza Achille Grandi che parte dai cittadini e dai loro amici a quattro zampe - “Ho presentato al Consiglio della seconda circoscrizione una mozione per avviare uno studio di fattibilità tecnico- Lo riporta mondopalermo.it