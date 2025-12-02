Pianura blitz della Polizia | sequestrate armi droga e un giubbotto antiproiettile

Nuova operazione ad alto impatto nel quartiere Pianura, dove la Polizia di Stato ha eseguito numerose perquisizioni mirate alla ricerca di armi e al contrasto delle attività di spaccio. L’intervento rientra in un più ampio piano di prevenzione disposto dalla Questura di Napoli per aumentare il controllo del territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pianura, blitz della Polizia: sequestrate armi, droga e un giubbotto antiproiettile

