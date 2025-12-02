Piantedosi e il dizionario della sinistra che ammicca

Roma. Li definisce “ammiccamenti” dei sindaci di sinistra e solo per prudenza, per misura, non la chiama “complicità intellettuale”. Quando Matteo Piantedosi ha letto le parole di Francesca Albanese “sui moniti” ai giornalisti, dopo l’assalto alla redazione della Stampa prima è rimasto attonito, poi dicono sgomento per una sinistra che cerca di spostare l’attenzione dall’assalto alle divise. Da tempo vede una subdola strategia per colpevolizzare le forze dell’ordine che arriva fino alla diffusione di “fake news”. La prima spia: dire che sono calati gli organici. La seconda: parlare di violenze, stupri, senza fare un’analisi accurata, l’equazione arresti e scarcerazioni della magistratura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Piantedosi e il dizionario della sinistra che “ammicca”

