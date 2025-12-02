Pianoforte e diritti umani | al Nicolini il concerto 50 anni mai in silenzio

Giovedì 11 dicembre alle ore 20,30 alla Sala concerti del Conservatorio Giuseppe Nicolini (via Santa Franca 35) il concerto per pianoforte "50 anni mai in silenzio" e un momento di approfondimento sui diritti umani - ingresso libero.Suoneranno i pianisti Zhong Wanyun, Riccardo Caserta, Simone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

