‘Piano City Vico 2025' a Vico del Gargano c' è Raphael Gualazzi
Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, torna in Capitanata. L’appuntamento è per il 6 dicembre alle 20.30. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Siamo sicuri che @damalikessa a #sanremo2026 incanterà tutti, proprio come è successo questo settembre a #pianocitylecce2025 Buona fortuna! __ @lemille_eunafoto #pianocitylecce #pianocityle2025 #pianocityle #pianocity #sanremo @comun - facebook.com Vai su Facebook
È online la nuova eduzione del Tg Cultura: si parla della chiesa di Santa Caterina a Roma, di Piano City Vico, #Bansky e Art City #Bologna. Vai su X
BORGO ‘Piano City vico’: note che accendono il borgo - Vico del Gargano si risveglia in dicembre, indossa quella scintillante frenesia che anticipa il Natale ed i sottani si riempiono di presepi lungo il Centro Anticho più raccontato, e non solo per la su ... Da statoquotidiano.it