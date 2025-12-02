‘Piano City Vico 2025' a Vico del Gargano c' è Raphael Gualazzi

Foggiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, torna in Capitanata. L’appuntamento è per il 6 dicembre alle 20.30. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

