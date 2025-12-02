Piacenza Ricorda al Politeama il concerto in memoria delle vittime della pandemia

Ilpiacenza.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre, con inizio alle ore 21, al Cinema Teatro Politeama il concerto "Piacenza Ricorda". Un appuntamento giunto ormai alla terza edizione, dedicato alla memoria delle vittime della pandemia e vocato alla solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto a quattro realtà in prima linea in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

