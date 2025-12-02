Petagna il digiuno è terminato Il bomber arma in più per il Monza

Nel weekend in cui la lunga striscia di vittorie consecutive (7) si è fermata e l’attacco titolare ha stentato come non capitava da settimane, il Monza potrebbe aver ritrovato un elemento che agli occhi di molti sembrava ormai irrecuperabile. Si tratta di Andrea Petagna, andato in gol nel pareggio contro la Juve Stabia e autore di una prestazione complessiva convincente, che ha aiutato la squadra a conquistare un comunque prezioso punto. Il centravanti classe 1995 è tornato a esultare col Monza dopo un’asinenza che durava dal giugno 2023. L’ultima marcatura in ordine temporale, realizzata con la maglia ai tempi del prestito al Cagliari, risaliva ad un anno e mezzo fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

