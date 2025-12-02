Alla luce delle candidature ufficiali alla presidenza della Provincia di Massa-Carrara, interviene il sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, che si inserisce in un quadro molto complesso. "Sia a Valettini che a Giannetti mi lega un rapporto di stima e amicizia, e a entrambi faccio i miei migliori auguri per queste elezioni, però da sindaco di un comune delle aree interne, e di parte civica, sono sinceramente rimasto colpito dal mondo della politica, da entrambi gli schieramenti. In primis dal Pd, che ha scelto i due candidati senza consultare nessun sindaco considerato di area (o almeno tale quando servono voti) – sottolinea Petacchi – come se la nostra opinione non contasse e fossimo chiamati a votare semplicemente una decisione calata dall’alto, cioè dal loro partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Petacchi chiede trasparenza: "La Provincia è un ente cruciale. No a decisioni calate dall'alto"