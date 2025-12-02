Pescara suona Walt Disney | spettacolo con le melodie più amate della storia del cinema d’animazione

Ilpescara.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Temporary Band, con un ensemble di musicisti d’eccellenza e insieme a un'affiatata coppia di cantanti, interpreta le grandi colonne sonore Disney con arrangiamenti dal gusto raffinato, per un viaggio lungo le note di capolavori eterni che hanno segnato ben quattro generazioni.Dalle atmosfere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

