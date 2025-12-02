Pesaro gigantesco camion fa da tappo in centro
Un gigantesco camion ha fatto da tappo a tutta via Cialdini poiché si è accorto in ritardo che avrebbe attraversato indenne il sottopasso, alto 3,70 metri. E così il camionista sbadato arrivato alla fine di via De Gasperi si è bloccato. A soccorrerlo, aiutandolo a fare un’acrobatica marcia indietro è stata una pattuglia della polizia locale, allertata dagli automobilisti, esasperati dal lungo incolonnamento. Poco si è rischiato che a rimetterci fosse il busto in marmo di Felice Cavallotti. Nel giro di una quarantina di minuti il gigante è defluito sulla Nazionale per via Cavallotti e l’ingorgo è scomparso come neve al sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
