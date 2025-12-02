Perugia-Ternana nuovo volto alla ripresa degli allenamenti Al Taddei Claudia Rizzo e Massimo Ferrero

Un inizio settimana piuttosto movimentato, come ormai capita da diverso tempo per la Ternana. Il responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino ha ricevuto la lettera di licenziamento, a decorrere dal 15 gennaio 2026. Un punto di riferimento per la città, i tifosi, gli addetti ai lavori che. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

#sport #umbria #calcio #legapro Gubbio - Livorno 0-0 Juventus NG - Perugia 1-0 Ternana - Guidonia 1-2 #volley #maschile A1 Perugia - Cisterna 3-0 #femminile A1 Perugia - Conegliano 0-3 #maschile A3 Savigliano - Altotevere 0-3 Vai su X

Le anticipazioni sul Perugia e la Ternana Calcio, ospiti e contrinuti video, con un occhio puntato sull'anticipo del venerdì sera - facebook.com Vai su Facebook

Perugia–Ternana, il derby accende anche… le luminarie: la satira di “Fraido” conquista l’Umbria - Il clima derby si infiamma e i social umbri rispondono a modo loro: con ironia, satira e un pizzico di sano sfottò. Riporta ternananews.it

Stadio-clinica, la Ternana cambia rotta. Cosa c’è dietro la svolta - Il fatto nuovo, che appare destinato a caratterizzare l’evoluzione della vicenda, è stato sicuramente l’entrata in campo dello Studio legale Morcella chiamato alla difesa degli interessi della Ternana ... Come scrive umbria24.it

In campo Perugia e Ternana - 30 la temibile Torres, stasera le Fere impegnata sul campo della Sambenedettese ... Secondo rainews.it

Perugia, la sconfitta resta indigesta. Grande malumore: "Siamo avvelenati" - Gaucci e Tedesco arrabbiatissimi per la prestazione e il ko che interrompe la risalita: oggi incontro con la squadra ... Segnala lanazione.it

Vince la Ternana, sconfitta per Gubbio e Perugia - Nel turno infrasettimanale di Lega Pro la Ternana ritrova il successo superando di misura il Pontedera per quella che è la prima vittoria del nuovo corso societario della presidente Claudia Rizzo. Riporta rainews.it

Il Perugia lancia segnali di rinascita. Ora le rimonte non sono più un tabù - Tre volte il Grifo ha recuperato lo svantaggio: due volte a Pontedera e a Sassari. Secondo msn.com