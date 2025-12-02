Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica
Perugia si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 9 dicembre, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
Sir Perugia prepara le trasferte tra crescita e recuperi - facebook.com Vai su Facebook
Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica - Perugia si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Scrive perugiatoday.it
Milano-Cortina, la fiamma olimpica anche a Perugia e Terni - Farà tappa anche a Perugia la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Secondo ansa.it