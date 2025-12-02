Persone violente armate pericolose | a novembre 42 provvedimenti del questore

Controlli e contrasto agli episodi delittuosi e di pericolosità sociale ogni giorno nel territorio. Il mese di novembre si è chiuso per la questura di Venezia con 42 misure di prevenzione, 19 percorsi di allontanamento per gli irregolari socialmente pericolosi, tramite l’ufficio immigrazione e i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

