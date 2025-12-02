Persone violente armate pericolose | a novembre 42 provvedimenti del questore

Controlli e contrasto agli episodi delittuosi e di pericolosità sociale ogni giorno nel territorio. Il mese di novembre si è chiuso per la questura di Venezia con 42 misure di prevenzione, 19 percorsi di allontanamento per gli irregolari socialmente pericolosi, tramite l’ufficio immigrazione e i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne... Vorrei dire una cosa alle persone violente : "Non è soltanto un bacio... È pure un trucco .. Per non farti dire niente!!! .E....questo deve essere!! @inprimopiano #imieidisegni #giormatamondiale - facebook.com Vai su Facebook

Sembra sempre più chiaro che dietro a queste manifestazioni c’è disegno piuttosto preciso: parliamo di manifestazioni di pacifisti sulla carta ma che difatto sono persone violente che attaccano le forze dell’ordine e distruggono le città, e su questo non si può e Vai su X

Salute mentale: pericolosi, ma liberi. Quando la psichiatria non ferma la violenza - Il caso Lanni riaccende il nodo sicurezza a Milano: disturbi psichiatrici, diagnosi sfumate, Rems insufficienti e un sistema che libera persone ancora pericolose. Da panorama.it

In Ecuador un gruppo di uomini ha ucciso a colpi d’arma da fuoco almeno 8 persone fuori da una discoteca - Vicino a Guayaquil, nell’ovest dell’Ecuador, un gruppo di uomini armati ha sparato contro alcune persone fuori da una discoteca e ne ha uccise otto: sette sono morte subito, una dopo essere stata ... Lo riporta ilpost.it

"Persone pregiudicate e pericolose" nel bar, la Polizia di Stato lo fa chiudere - È stata sospesa per 8 giorni la licenza a un bar, in Corso Regina Margherita, a cui è stata imposta anche la chiusura. Lo riporta rainews.it

"Persone pericolose tra i clienti" Chiuso il Cocobar - Un cartello bianco affisso alla vetrina, le luci spente, nessun cliente e la porta bloccata. Secondo ilrestodelcarlino.it