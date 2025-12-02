Persone costrette a sfamarsi con cibo per animali L'allarme dal Sudan del responsabile MSF

La guerra in Sudan intensifica fame e violenze estreme: dopo la caduta di El Fasher i civili in fuga arrivano stremati negli ospedali, mentre attacchi e negoziati falliti aggravano la crisi umanitaria. Il racconto di Vittorio Oppizzi, responsabile di Medici Senza Frontiere in Sudan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza: le persone costrette a scegliere tra fame o spari, questa non è una risposta umanitaria. In meno di quattro settimane, più di 500 palestinesi sono stati uccisi e quasi ... - Oltre 130 ONG – tra cui Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro - Come scrive savethechildren.it