Persone con disabilità | il programma

"La comunicazione è uno strumento fondamentale di inclusione". Così il Comune di Pisa (nella foto l’assessore Giovanna Bonanno) presenta l’incontro pubblicoche si terrà domani, organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. L’appuntamento si terrà dalle 9 alle 13 nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, con il patrocinio della Provincia e la partecipazione delle associazioni del territorio. La mattinata sarà dedicata al ruolo delle parole, della tecnologia e delle arti come ponte per favorire l’accesso ai diritti e alla vita sociale. Interverranno docenti universitari e realtà locali impegnate nella tutela delle persone con disabilità, affrontando temi che spaziano dalla comunicazione aumentativa alla sordità, dall’autismo alla poesia come forma di espressione inclusiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

