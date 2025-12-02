Persino l’Ue fa marcia indietro sul green | niente bando alle caldaie a gas dal 2029 E il settore esulta

Anche la Commissione europea mette la retromarcia (ovviamente su un’automobile elettrica, non sia mai). E lo fa con una notizia che crea fragore politico più di mille comunicati: niente bando alle caldaie a gas dal 2029. La nuova bozza del regolamento Ecodesign, messa in consultazione durante il fine settimana, riscrive da capo l’impianto che solo un anno fa prevedeva l’uscita definitiva dal mercato di qualsiasi caldaia, indipendentemente dalla tecnologia. All’epoca era stato fissato un limite minimo di efficienza stagionale talmente alto da trasformarsi, nei fatti, in un divieto di vendita. Oggi, la tabella cambia: soglia abbassata, apparecchi a condensazione e tradizionali ammessi. 🔗 Leggi su Panorama.it

