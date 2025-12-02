Perpetuo Soccorso quel cammino lungo cent’anni
Una mostra a Santa Maria del Perpetuo Soccorso. Continuano le celebrazioni del centenario. Le iniziative per celebrare i cento anni della consacrazione della Chiesa del Perpetuo Soccorso di Ferrara si arricchiscono di un altro evento: l’allestimento di una mostra dal titolo ’Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, un cammino lungo cent’anni: 1925- 2025’. Essa si basa su diversi tipi di documenti: alcuni emersi dall’archivio parrocchiale, altri da biblioteche, come ad esempio le rappresentazioni cartografiche. Molti riferimenti sono tratti dal libro “Un secolo di chiesa, cento anni di comunità – 1025-2025”, edito per il centenario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
