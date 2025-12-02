Periferie e furti anche a Mugnano arriva la video-sorveglianza | promessa mantenuta
Sono ufficialmente iniziate le operazioni di installazione delle telecamere di videosorveglianza a Mugnano, un intervento finanziato integralmente con risorse del Comune di Perugia. Si tratta di un passo atteso dalla comunità e reso possibile grazie al lavoro dell’assessora Sartore, che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
