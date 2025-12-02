Peri provoca Cihan che non abbocca ai suoi maldestri tentativi di seduzione

N ella scorsa puntata della serie turca La notte nel cuore la polizia ha scoperto una telecamera nascosta che ha ripreso l’incidente legato alla morte di Andac, facendo cadere i sospetti su Sevilay ( Leyla Tanlar ). E Nuh (Aras Ayd?n) ha scoperto di avere un tumore al cervello. Stasera, martedì 2 dicembre, nella nuova puntata in onda su Canale 5 alle 21:20, si conosceranno le conseguenze del gesto di Sumru (Ece Uslu). Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni della puntata di stasera di “La notte nel cuore”: Halil tenta il suicidio La notte nel cuore, anticipazioni puntata 2 dicembre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Peri provoca Cihan, che non abbocca ai suoi maldestri tentativi di seduzione

