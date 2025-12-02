percorso cuochi contadini tutto pronto per la grande giornata finale in campania

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà domani mercoledì 3 dicembre 2025 presso l’azienda agricola Amico Bio – sede di Giano Vetusto (Caserta) la lezione finale del percorso “Cuoco Contadino”, promosso da Terranostra, Coldiretti e Campagna Amica, che ha coinvolto operatori agrituristici provenienti da tutta la regione. L’evento conclusivo sarà caratterizzato da una gara culinaria a squadre, durante la quale i partecipanti si sfideranno nella preparazione di piatti ispirati alla tradizione rurale campana. Le creazioni saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore, giornalisti e blogger, chiamati a decretare il team vincitore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

