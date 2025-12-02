Perché Zity il car sharing chiude a Milano e se ne va
Chiuderà il 18 dicembre il servizio di car sharing Zity. L’annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 1° dicembre attraverso una comunicazione inviata dall’azienda a tutti i suoi clienti.Il motivo della chiusuraDietro la chiusura c’è il modello di business che, stando a quanto messo nero su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
«Provo del rimorso pensando a tutto ciò che è successo in quel 23 luglio alle Universiadi. Io ero lì, io ho fatto l’esercizio agli anelli, mi chiedo in cosa ho sbagliato, perché è andata male. Interrogativi troppo grandi, una risposta non l’avrò mai. Tante volte il pe - facebook.com Vai su Facebook
Car sharing, Zity lascia Milano: servizio interrotto dal 18 dicembre - Ad annunciarlo è stata la stessa società, specificando che la decisione è avvenuta a causa delle “ ... Riporta tg24.sky.it
Zity by Mobilize se ne va da Milano: continua la crisi del car sharing - Un altro operatore di car sharing se ne va: Zity by Mobilize chiuderà le attività nel capoluogo lombardo a partire dal 18 dicembre. Come scrive dmove.it
Mobilità, Zity lascia Milano: per il carsharing del gruppo Renault il business italiano non rende. Cosa cambia per i clienti - Dal 18 dicembre 2025 Zity interromperà il servizio di carsharing libero a Milano, dove era arrivata nel 2022. Come scrive milanofinanza.it
Auto di proprietà o car sharing? La risposta arriva da Zity - Le auto di proprietà diventeranno sempre più rare, con nuove forme di mobilità sempre più in voga, tra il car sharing ed il noleggio. Segnala motorionline.com
Zity: un anno di car sharing in Italia, con numeri in crescita [FOTO] - Nel giugno 2022, infatti, l’azienda sbarcava in Italia, dopo aver iniziato in Spagna e Francia. Scrive motorionline.com
Dacia Spring, l'elettrica ideale per car sharing urbano Zity - Mai come in questi giorni, con la circolazione a Milano ‘sottosopra’ per gli eventi del Salone del Mobile, della Design Week e del Fuorisalone, sono perfette le soluzioni di mobilità intelligente con ... Segnala ansa.it