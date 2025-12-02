Perché Sinner è rimasto in silenzio dopo la morte di Pietrangeli

AGI - A volte il silenzio fa più rumore di un boato fragoroso. La morte del primo grande tennista italiano, Nicola Pietrangeli, icona di questo sport e atleta simbolo di uno sport antico, elegante, quasi raffinato, venuto prima dei bombardieri racchetta hi-tech muniti, ha colpito un po’ tutti. Aveva 92 anni e da un po’ era bloccato a letto. Non è andato all’appuntamento più importante del tennis italian o (in Italia), le A TP Finals di Torino. E questo è stato un segnale inequivocabile. Tutti hanno espresso il cordoglio per la sua scomparsa. Tutti, tranne uno (o due), Jannik Sinner. Il suo silenzio oggi viene letto in molti modi dai tanti appassionati. 🔗 Leggi su Agi.it

