Se Putin vince in Ucraina, o meglio, se impone “la sua pace” a Kiev, l’Europa e l’Occidente hanno da perderci, e anche molto. Tra le voci più autorevoli e competenti sulla storia dell’est Europa, c’è lo storico Timothy Snyder. Nel suo commento sulla Ukrainska Pravda, Snyder avverte che una vittoria di Vladimir Putin in Ucraina – o anche solo l’imposizione di un accordo sfavorevole a Kiev – rappresenterebbe un punto di svolta pericoloso per l’Europa e in generale per le democrazie occidentali. Una “pace” costruita sulla resa ucraina non porterebbe stabilità, ma aprirebbe una fase geopolitica segnata da incertezza, instabilità e rischi crescenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perché Putin non deve vincere in Ucraina: le conseguenze per l’Europa e l’Occidente