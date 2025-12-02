Perché la miniserie di carrie di mike flanagan affronterà sfide

il nuovo adattamento di Mike Flanagan su Stephen King: “carrie” in versione miniserie. Il regista Mike Flanagan sta lavorando a una nuova produzione tratta dall’universo di Stephen King, questa volta sotto forma di una miniserie di otto episodi dedicata a “Carrie”. Questa pandemia di adattamenti, già ampiamente esplorata nel passato, solleva interrogativi sulla possibilità di sviluppare sufficientemente la narrazione nel formato scelto. Nell’articolo si analizzano aspetti come la compatibilità della storia di “Carrie” con una lunga serie televisiva, i punti di forza e limiti dell’opera e l’esperienza di Flanagan come adattatore di King. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

