Perché Isobel ha lasciato il programma amici

la partenza di isobel kinnear da amici e il futuro professionale. Durante l'ultima puntata della stagione di Amici, si è assistito a un momento di grande emozione con l'addio di Isobel Kinnear, ballerina professionista della scuola. La scelta di abbandonare temporaneamente il programma rappresenta un passaggio importante per la giovane artista, che si appresta ad intraprendere una nuova avventura nel mondo dello spettacolo. l'addio ufficiale e il saluto della conduttrice. La conduttrice Maria De Filippi ha dichiarato con calore che Isobel non sarebbe stata presente nel programma per un po'. Durante il suo intervento, ha spiegato che la ballerina avrebbe iniziato un'esperienza professionale stimolante, sospendendo temporaneamente la partecipazione ad Amici.

