Perché il governo ha aiutato Caltagirone e gli altri nell'affare Mps-Mediobanca | lo spiega un economista

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Bragantini, economista finanziario di grande esperienza ed ex commissario della Consob, ha risposto alle domande di Fanpage.it sul caso Mps-Mediobanca, al centro di un'inchiesta della Procura di Milano. In particolare, Bragantini ha chiarito qual è stato il ruolo del governo Meloni: "Una volta esaurito ciò che poteva fare, si è messo a fare anche quello che non poteva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

