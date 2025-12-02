Perché ha deciso così Morte di Nicola Pietrangeli il gesto di Jannik Sinner

La morte di Nicola Pietrangeli, avvenuta all’età di 92 anni, ha scosso il mondo dello sport italiano come poche altre scomparse negli ultimi anni. Se ne va una figura cardine, un campione che ha rappresentato l’Italia del tennis quando ancora quel mondo non era glamour, non parlava inglese e non riempiva gli stadi con la stessa facilità di oggi. Per generazioni, il suo nome è stato sinonimo di eleganza in campo, di personalità travolgente e di un’epoca in cui il tennis era passione pura, raccontata in bianco e nero e vissuta con la leggerezza dei pionieri. La notizia della sua scomparsa ha riportato alla memoria non solo i suoi record in Coppa Davis, ma soprattutto un modo di essere campione che appartiene ormai a un’altra dimensione, lontana dagli algoritmi dei social e dalle interviste costruite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it