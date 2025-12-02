Perché anche l’inclusione si crea con la competenza

Lastampa.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gentile Direttore, il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Torino e tutta l’Italia si animano di eventi e iniziative dedicate ai diritti,. 🔗 Leggi su Lastampa.it

perch233 anche l8217inclusione si crea con la competenza

© Lastampa.it - Perché anche l’inclusione si crea con la competenza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217inclusione Crea Competenza