Per il Festival Anticorpi un dibattito su Sessant’anni di mafie in Riviera Storie processi sentenze

Nell’ambito della rassegna annuale ì “Anticorpi. La cultura contro le mafie”, promossa dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini, giovedì 4 dicembre alle 20:45 la Palazzina Bianchini ospiterà un dibattito aperto con amministrazione comunale, Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

