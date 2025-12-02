Per i Fashion Awards 2025 Rita Ora incanta la città con un abito scultoreo azzurro ghiaccio da vera ice queen

L ’anno scorso look mannish e un mullet fiammante, quest’anno sirena azzurro ghiaccio dai riflessi argentati. Sul red carpet dei Fashion Awards 2025 di Londra, Rita Ora si è superata presentandosi in una versione glamour da vera ice queen. Per l’evento al Royal Albert Hall, la cantante britannica ha scelto un abito Tom Ford by Haider Ackermann con una scollatura vertiginosa capace di incantare il pubblico e creare un autentico effetto freeze. Rita Ora, icona pop e glamour. guarda le foto Il look glaciale di Rita Ora. L’abito scelto da Rita Ora non colpisce solo per la scollatura profonda e i riflessi glaciali, ma anche per la sofisticata lavorazione del tessuto: un lamé elasticizzato effetto metallo liquido che avvolge il corpo come una seconda pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per i Fashion Awards 2025, Rita Ora incanta la città con un abito scultoreo azzurro ghiaccio da vera ice queen

