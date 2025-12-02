Per favore non fate la standing ovation a Harris Dickinson

Sullo schermo ha incendiato i desideri in Babygirl e presto vestirà i panni di John Lennon, ma di persona, l'attore britannico si definisce timido: «Immagini l'imbarazzo di quando ti cantano Happy Birthday. moltiplicato per cento».

