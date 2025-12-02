“Cosa succede in città”, l’ottavo album di Vasco Rossi, compie 40 anni e per l’occasione il 5 dicembre Carosello Records pubblicherà il cofanetto da collezione “ Cosa succede in città 40Th RPlay Edition”. Per lanciare il progetto uscirà l’inedita versione di “Bolle di Sapone”, in una nuova veste sonora curata da Vince Pàstano. Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip animato. “Anche se può sembrare un brano minore, per me è sempre stato un piccolo capolavoro. – ha dichiarato Vasco Rossi – Sono riuscito a raccontare come nasce e si scrive una canzone, la magia unica di mettere le parole su una musica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per arrivare a parole oneste che vengono da dentro, devi stare attento e soffiare piano come si fa con le bolle di sapone”: Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città”