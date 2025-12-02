Pensioni la presa in giro continua | di nuovo bocciata la proroga di Opzione donna

Ormai sembra quasi una barzelletta. Fratelli d’Italia ripropone sempre la proroga di Opzione donna e poi la presidenza della commissione Bilancio del Senato la dichiara inammissibile. Perché, in effetti, le condizioni non sono cambiate e i soldi per prorogare la pensione anticipata per le lavoratrici ancora non ci sono. L’emendamento alla Manovra che chiedeva di prorogare Opzione donna è stato dichiarato inammissibile dalla commissione Bilancio insieme ad altri 20. Così come era già avvenuto con la prima formulazione dell’emendamento, già bocciato e poi ripresentato. A quanto pare invano. Anche se Fratelli d’Italia continua a dire che la proposta potrebbe comunque essere approvata per volontà del governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Pensioni, la presa in giro continua: di nuovo bocciata la proroga di Opzione donna

