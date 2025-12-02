Pensioni INPS di quanto aumentano con la rivalutazione ufficiale 2026? Simulazioni

Nell’ottica di proteggere le pensioni dalle grinfie dell’inflazione opera nel nostro Paese un meccanismo automatico di rivalutazione basato sulla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. Con Decreto del 19 novembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 277 di venerdì 28 novembre) il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota la percentuale di variazione delle pensioni per l’annualità 2026, pari all ’1,40 per cento. Alla luce del recente decreto interministeriale analizziamo in dettaglio di quanto saranno rivalutate le pensioni dal prossimo 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

