Pensioni in aumento ma la tassazione erode tutti i guadagni | le simulazioni

Il Ministero dell’Economia ha ufficializzato i tassi di perequazione delle pensioni per i prossimi due anni. L’aumento per adeguarsi all’inflazione 2024 sarà dello 0,8% a partire da gennaio 2025, mentre quello relativo al 2025 sarà dell’ 1,4% da gennaio 2026. Ma secondo un’analisi della Cgil e dello Spi Cgil, questi incrementi sono “ assolutamente insufficienti ” e vengono erosi dalla tassazione. Con la perequazione all’1,4%, una pensione minima netta passerà da 616,67 a 619,79 euro nel 2026: appena 3,12 euro in più al mese. Per un assegno netto da 800 euro, l’aumento sarà di 9 euro mensili. I motivi del taglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni in aumento, ma la tassazione erode tutti i guadagni: le simulazioni

Argomenti simili trattati di recente

la Repubblica. . Un aumento di appena 3,13 euro al mese. È quanto scatterà dal primo gennaio per le pensioni minime, dopo che un decreto del ministero dell’Economia del 19 novembre, pubblicato in Gazzetta ufficiale, ha fissato all’1,4% l’inflazione di quest’ - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni minime, aumento beffa: tre euro in più da gennaio. Fissata la rivalutazione all’inflazione Vai su X

Pensioni, a gennaio triplo aumento. Ma solo uno sarà nel cedolino - E il pagamento viene anche ritardato di qualche giorno. Secondo money.it

Pensioni, dall’1 gennaio 2026 aumento dell’1,4%. Ecco le simulazioni della Cgil - Secondo i calcoli della Cgil e dello Spi, una pensione minima passerà da 616,67 a 619,79 euro e una pensione da 1. Come scrive msn.com

Manovra, settimana decisiva: tasse, casa, pensioni e banche sul tavolo. Meloni prepara il vertice finale - Archiviata la sfida delle elezioni regionali, la maggioranza torna a concentrarsi sulla manovra: un nuovo vertice è atteso nella seconda ... iltempo.it scrive

Pensioni: a gennaio aumento al 100%, soglia da 2.450 euro - Aumento pensioni a gennaio, ecco il meccanismo della rivalutazione e perché il 100% non spetta a tutti i pensionati. Segnala msn.com

Pensioni 2026, il paradosso che nessuno racconta: ecco perché chi ha lavorato di più rischia un assegno più basso - Pensioni 2026: chi ha versato più contributi rischia un netto più basso di chi ha lavorato meno. Riporta soldionline.it

Pensioni, bonus, tasse: i lavori in corso della manovra 2026 in 10 punti - è stata varata dal Consiglio dei ministri del 17 ottobre. Riporta ilsole24ore.com