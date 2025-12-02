Pensioni ecco gli aumenti dal 1° gennaio 2026

Con la pubblicazione del decreto del 19 novembre nella Gazzetta Ufficiale numero 277, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la percentuale di perequazione, utile a calcolare gli aumenti delle pensioni dal 1° gennaio 2026, è pari all’1,4 per cento. Il provvedimento conferma, inoltre, lo 0,8 per cento di perequazione del 2025 in riferimento all’aumento dei prezzi registrato nell’anno 2024. In base al nuovo tasso, l’Inps adeguerà le pensioni del prossimo anno, partendo da quelle minime il cui importo costituisce la base di partenza per l’aggiornamento dei trattamenti più alti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni, ecco gli aumenti dal 1° gennaio 2026

