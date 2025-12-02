Arrivano finalmente buone notizie per chi riceve la pensione: la comunicazione riguarda il 2026 e farà felice molti italiani. L’argomento pensioni è tra i più spinosi per gli italiani. Non si parla solo di soldi, ma anche della dignità dei cittadini che dopo una vita di sacrifici magari, si vedono costretti e centellinare le proprie finanze perchè risulta difficile arrivare a fine mese. Pensioni, novità 2026 – cityrumors.it E’ per questo che ogni variazione, ogni comunicazione, ogni aggiornamento viene controllato con apprensione ( come ad esempio cosa accadrà all’assegno dal 2030 ). Non si può mai sapere cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Pensioni, è ufficiale: l’INPS finalmente comunica un’ottima novità