Pensioni 2026 niente Opzione Donna allargata | FdI non trova i soldi per inserirla in Manovra

Ancora una volta è stato respinto l'emendamento alla legge di bilancio 2026 con cui Fratelli d'Italia proponeva di inserire una versione leggermente ampliata di Opzione donna. Ma per rinnovare l'anticipo pensionistico servono dei soldi, e per la seconda volta il partito non ha indicato dove prenderli. Ora si affida al governo per trovarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

